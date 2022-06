Après deux ans de pandémie, La Ferme Digitale renoue avec sa traditionnelle journée dédiée aux start-ups et à l’innovation agricole, le LFDay. La sixième édition de cet événement s’est déroulée à Paris ce mardi 14 juin. Plus de 120 start-ups de l’AgTech et de l’agroalimentaire étaient présentes pour dévoiler leurs offres et rencontrer des investisseurs potentiels.

Peu d’agriculteurs

La journée était rythmée par des conférences de haut niveau sur les technologies d’avenir comme les NFT, cryptomonnaie et Metaverse ainsi que des réflexions sur l’adaptation à la sécheresse et le marché du carbone.

Hormis les stars des réseaux sociaux, peu d’agriculteurs avaient fait le déplacement. À 120 euros l’entrée, l’objectif était plus de rencontrer les investisseurs que les futurs utilisateurs des solutions de start-ups.

Le carbone fait recette

Trois tendances se dégagent parmi les offres pléthoriques des start-ups : la télédétection et l’exploitation des images satellites, la surveillance du stockage et le marché du carbone. Sur ce dernier sujet, plusieurs entreprises proposent aux agriculteurs des solutions clé en main. Pour le moment, les clients sont peu nombreux, peut-être en raison du coût de la prestation.