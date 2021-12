Il y a 20 ans, Kuhn a révolutionné l’enrubannage avec son combiné presse-enrubanneuse BIO. Il s’agit d’un concept unique de « Bale In One », où le fourrage est pressé et enrubanné dans la chambre, ce qui a pour effet de fournir une machine très compacte et légère. La balle est prête à être enrubannée dès que la partie supérieure de la chambre de pressage se lève. La partie inférieure de la chambre de pressage fait alors office de table d’enrubannage.

Cette presse combinée est adaptée à toutes les conditions, depuis des terrains vallonnés jusqu’aux parcelles petites ou humides, là où il est compliqué de travailler avec un combiné traditionnel composé d’une presse et d’une enrubanneuse.

Un nombre impair de couches de film

Version la plus récente de cette innovation, l’iBIO + est équipé des systèmes liage par film avec double bobine Twin et de l’enrubannage IntelliWrap. Pour le liage, la machine utilise deux bobines de film de 750 mm (les mêmes que pour la partie enrubannage), ce qui offre un avantage économique par rapport aux autres systèmes du marché qui utilisent un film de 1 300 mm de large.

Les systèmes d’enrubannage standards ne permettent d’appliquer qu’un nombre pair de couches de film. Grâce à la technologie Intelliwrap de Kuhn, il est possible d’appliquer un nombre pair ou impair de couches de film, selon les préférences personnelles, le type de fourrage et la durée de stockage.