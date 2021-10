L’exploitation Auga est un poids lourd de l’agriculture biologique en Europe. Ce groupe Lituanien produit céréales, betteraves et légumes sur 39 000 hectares et exploite en parallèle un troupeau de 3 400 vaches laitières. Les effluents de l’élevage sont valorisés dans une unité de méthanisation. C’est donc tout naturellement que les dirigeants d’Auga se sont intéressés aux tracteurs carburant au biométhane. Cependant, la faible autonomie des quelques modèles du marché (autour de 4 heures) les a incités à développer leur propre solution.

Douze heures d’autonomie

L’exploitation s’est offert les services de plusieurs ingénieurs pour développer le M1, son tracteur hybride. Cet engin à quatre roues égales développe une puissance de 400 ch. Son moteur à combustion interne est alimenté par le biométhane de la ferme. Il est couplé à un générateur qui alimente directement les quatre moteurs électriques logés dans les roues. Lorsque la quantité d’électricité générée est supérieure aux besoins du tracteur, elle est stockée dans des batteries afin d’être utilisée sur des travaux peu gourmands ou lors d’une pointe de charge. Auga affirme que l’autonomie du tracteur est de 12 heures.

À l’arrière du tracteur, six bonbonnes embarquent le biométhane. Selon les concepteurs, elles peuvent être démontées et remplacées rapidement lorsqu’elles sont vides, ce qui évite de retourner à la ferme pour faire le plein. À terme, Auga prévoit de vendre cette technologie et le M1 à d’autres exploitations.