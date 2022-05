Les chambres d’agriculture mettent en valeur leur expertise sur la réglementation agricole, avec un site spécifique « Proagri Info réglementaire ». Il est possible, mais non nécessaire, de créer un compte pour accéder aux différentes informations.

Des fiches synthétiques

Des fiches synthétiques couvrent (ou couvriront au fur et à mesure) différentes réglementations sur la Pac, l’élevage, les normes environnementales, l’agriculture biologique et les certifications environnementales. Des informations nationales et départementales sont disponibles.

Il est à noter que la réglementation concernant la prochaine Pac 2023-2027 n’y figure pas, en attente de la version finale du plan stratégique national (PSN), encore en cours d’examen par la Commission européenne.

