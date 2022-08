Pour faire face à la hausse des prix, deux lois ont été votées en août, actant plusieurs mesures de soutiens pour les particuliers et les entreprises. Parmi elles, la revalorisation de 4 %, à compter du 1er juillet 2022, des prestations sociales relevant du domaine de la santé, de la retraite, du logement, du handicap et des prestations familiales, ainsi que de la prime d’activité et du RSA (revenu de solidarité active). La MSA en donne le détail.

Liste des prestations familiales revalorisées

La revalorisation de 4 % des montants s’applique sur les échéances d’août, versées le 5 septembre 2022 des prestations suivantes :

Les allocations familiales ;

Le complément familial ;

L’allocation de rentrée scolaire (versée mi-août) ;

L’allocation journalière de présence parentale (la revalorisation concerne uniquement le complément forfaitaire pour frais) ;

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

L’allocation de soutien familial ;

La prime de déménagement ;

La prestation d’accueil du jeune enfant (prime à la naissance, prime à l’adoption, allocation de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant, complément de libre choix mode de garde) ;

L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

Les pensions de retraite concernées

La revalorisation de 4 % concerne la retraite de base, la retraite de réversion, l’ex-minimum vieillesse (Aspa, Saspa, AVFS). Elle s’applique sur les échéances d’août, versées en septembre. Les sommes dues au titre du mois de juillet seront attribuées rétroactivement, lors du versement des pensions de septembre (versées en octobre).

Les pensions d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) sont également concernées.

Logement, RSA, handicap et autres

L’aide personnalisée au logement (APL) sera revalorisée de 4 % lors de l’échéance du mois d’août, versée le 25 août 2022, en même temps que la majoration au titre du mois de juillet. L’allocation de logement à caractère familial (ALF) et l’allocation de logement à caractère sociale (ALS) sont aussi concernées.

La revalorisation de la prime d’activité et du RSA (Revenu de Solidarité Active) sera de 4 % sur les échéances d’août, versées le 5 septembre, avec la majoration de juillet.

Le montant de l’Allocation adulte handicapé (AAH) de 4 % sera revalorisé sur les échéances d’août, versées le 5 septembre 2022. La majoration au titre de juillet sera versée à cette date.

De même, La revalorisation de 4 % concernera les rentes accidents du travail et maladies professionnelles, le montant forfaitaire du capital décès, et l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Ajap).

Enfin, la revalorisation s’applique aux plafonds de ressources pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire, pour les demandes déposées ou en cours d’instruction au 1er juillet 2022.