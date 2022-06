La fourchette de prix se restreint

S’il y a un an, on pouvait compter 2,50 € entre les femelles d’entrée et de haut de gamme, la fourchette de prix s’amenuise peu à peu et l’écart n’est plus que de 1 €. Malgré la forte progression des coûts de production, les tarifs plafonnent dans les bonnes femelles de qualité bouchère, alors que le déficit de production en réformes laitières a engendré une très forte progression des prix (+1,80 € en un an).