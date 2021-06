Thierry Bailliet et son tracteur Valtra poursuivent le CoFarming Tour dans les Hauts-de-France et le Grand Est, avec une étape sur le salon des Culturales les 15, 16 et 17 juin 2021 à Reims.

C’est reparti pour Thierry Bailliet et son tour de France en tracteur, réalisé à l’initiative de l’association de start-ups agricoles CoFarming. Celui qui est plus connu sous son pseudo de YouTubeur « Thierry, agriculteur d’aujourd’hui », entame donc la deuxième semaine de son périple destiné à promouvoir les innovations agricoles, les initiatives rurales positives et la diversité des agricultures en France.

Un Valtra N

Pour l’occasion, Thierry change de monture. Après le Valtra G135 Versu de la première semaine de tour, bien adapté aux exploitations bretonnes visitées, l’agriculteur prend désormais le volant d’un Valtra N155 Versu Unlimited, mieux adapté aux secteurs céréaliers de cette deuxième partie de Tour.

« Pendant cette deuxième semaine du tour de France en tracteur, nous continuerons à mettre en lumière le secteur de l’AgTech et des agriculteurs qui innovent », déclare Jean-Baptiste Vervy, agriculteur et président de l’association CoFarming. Il accueillera d’ailleurs une étape du tour sur son exploitation à Sézanne (Marne) le 19 juin.

Le programme de cette journée comprendra une visite et dégustation de pâtes, une séance de dédicace du livre de Thierry Bailliet et des tours en tracteur pour les enfants. Les 20 start-ups de l’AgTech et l’association « Agriculture du vivant » seront présentes.

Rendez-vous aux Culturales

Avant la dernière étape de ce périple en zone céréalière, Thierry et les membres du CoFarming rencontreront les agriculteurs et les entreprises para-agricoles au salon « Les Culturales » les 15, 16 et 17 juin (Reims). Le parcours quotidien de Thierry Bailliet sur son tracteur Valtra peut être suivi grâce au traceur Karnott installé sur le tracteur.

