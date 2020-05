Le constructeur finlandais a développé un tracteur télécommandé grâce au réseau 5G et à une caméra 360°.

Et si le télétravail devenait aussi une réalité pour les agriculteurs ? C’est en tout cas ce que semble penser Valtra qui vient de dévoiler son tracteur télécommandé. Développé en partenariat avec Elisa, une entreprise précurseur de la technologie de communication 5G en Finlande, le prototype permet de prendre le contrôle du tracteur et de le piloter en toute sécurité en étant basé à plusieurs centaines de kilomètres.

Un casque de réalité virtuelle pour le chauffeur

Depuis son bureau, le chauffeur prend place sur un simulateur qui reprend toutes les commandes du tracteur. Ce dispositif de télécommande intègre une connexion 5G et une caméra 360° montée sur le toit du tracteur. Le réseau 5G permet au casque de réalité virtuelle du chauffeur de recevoir les images de l’environnement du tracteur en définition 4k et en temps réel. Il suffit de tourner la tête pour surveiller l’outil, comme en conditions réelles.

Pour le moment, Valtra envisage d’utiliser ces tracteurs télécommandés sur les sites difficiles et pour les tâches dangereuses pour le chauffeur. C’est aussi une étape clé vers la conduite totalement autonome. En théorie, cette solution peut être montée sur tous les modèles de la gamme Valtra en mesure de recevoir la solution de télémétrie Valtra Connect.