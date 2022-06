La Ferme Digitale tiendra la sixième édition de ses LFDays le 14 Juin prochain au Ground Control à Pàris, près de la Gare de Lyon. Plus de 120 start-ups proposant des solutions pour l’agriculture et l’agroalimentaire y seront représentées. Les participants pourront assister à quarante ateliers et conférences portant sur des sujets prospectifs autour de l’innovation en agriculture.

Vous pouvez télécharger le programme de la journée et acheter votre billet sur https://lfday.fr.