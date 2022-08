Le ministère turc de la Défense a indiqué ce mercredi 3 août 2022, en fin de matinée, que l’inspection en mer du cargo Razoni, transportant la première cargaison de céréales ukrainiennes autorisée, était terminée.

Le cargo a atteint les côtes turques mardi soir

Le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre le 24 février est arrivé mardi soir au large de la côte nord d’Istanbul sur la mer Noire, a constaté une équipe de l’AFP.

Parti d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, lundi matin avec 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban, le Razoni, un cargo sous pavillon sierra-léonais, a ensuite passé la nuit ancré au large des côtes de Turquie pour y être inspecté le lendemain matin par une équipe internationale à l’entrée du Bosphore, a précisé le ministère turc de la Défense.

Selon les photographes et vidéastes de l’AFP postés sur le rivage, le bateau, long de 186 mètres, est arrivé en vue des côtes peu avant 19h00 locales (16h00 GMT).

Une inspection d’une heure et demie

L’inspection en mer du cargo Razoni et de la première cargaison de céréales ukrainiennes autorisée a eu lieu ce mercredi 3 août au matin. L’inspection s’est faite à l’entrée du Bosphore où les délégations d’experts ont été conduites sur le cargo battant pavillon sierra-léonais à bord de deux navettes.

Réclamée par Moscou qui voulait s’assurer de la nature de la cargaison, elle a été « effectuée par une délégation composée de représentants turcs, russes, ukrainiens et de l’ONU », a précisé à la presse mercredi l’amiral turc Özcan Altunbulak, patron du Centre de coordination conjointe (CCC) qui supervise les opérations.

Au terme de cette inspection conduite durant un peu moins d’une heure et demie, « le bateau va maintenant traverser le Bosphore pour se rendre au Liban », a-t-il précisé.

En effet, le cargo devrait se remettre en route peu avant midi (09h00 GMT) à destination du port de Tripoli, dans le nord du Liban, empruntant pour ce faire le Bosphore, qui relie la mer Noire à la mer de Marmara entre les deux rives, européenne et asiatique, d’Istanbul.

Il s’agit de la première exportation autorisée vers les marchés mondiaux en vertu de l’accord signé le 22 juillet dernier à Istanbul entre l’Ukraine et la Russie, via une médiation de la Turquie et sous l’égide des Nations unies, pour débloquer les ports ukrainiens et soulager les marchés agricoles.

