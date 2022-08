Guerre

40 millions de dollars pour stocker des céréales ukrainiennes

40 millions de dollars bénéficieront au stockage de céréales en Ukraine. © Pixabay

Un nouveau projet, inauguré par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et financé par le Canada, permettra de stocker 2,4 millions de tonnes de céréales supplémentaires entre 2022 et 2023.