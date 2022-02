Accédez gratuitement au replay de notre webinaire sur la vente, la donation et la location des terres au repreneur de l’exploitation.

Que la retraite approche ou non, la transmission du foncier de l’exploitation requiert de bons conseils. La France agricole a organisé le 16 février 2022 un webinaire sur la question avec un notaire, une avocate et un expert foncier et agricole.

Accédez au replay gratuitement

Vous pouvez visionner gratuitement ce webinaire d’un peu plus d’une heure en suivant ce lien.

L’évaluation du foncier, la donation, la vente ou la location des terres sont abordées par nos trois experts :

Christophe Gourgues , notaire, à Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, président du réseau Ruranot ;

, notaire, à Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, président du réseau Ruranot ; Nicolas Doret , expert foncier agricole, membre de la commission agricole de la Confédération des experts fonciers ;

, expert foncier agricole, membre de la commission agricole de la Confédération des experts fonciers ; Christine Lebel, vice-présidente de l’Association française de droit rural (AFDR) et maître de conférences HDR en droit privé, Université de Franche-Comté.

> Recherchez les prix des terres de votre commune avec notre outil

En seconde partie, le partenaire Crédit Mutuel par la voix d’Arnaud Viandier, responsable de marché de l’agriculture au Crédit Mutuel du Centre clôture le webinaire.