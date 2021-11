En 2020, la production agricole de l’Union européenne a baissé de 1,1 % par rapport à 2019, selon les chiffres publiés par Eurostat, le 15 novembre 2021. Elle s’élève à 414,1 milliards d’euros. La France a toujours la production agricole la plus élevée, avec 76,3 milliards d’euros pour 2020, soit 18,4 % du total de l’Union européenne.

L’Hexagone est suivi par l’Allemagne avec 13,9 % (57,60 milliards d’euros), l’Italie pour 13,7 % (56,90 milliards d’euros), l’Espagne pour 12,6 % (52,30 milliards d’euros), les Pays-Bas pour 6,8 % (28,20 milliards d’euros) et la Pologne pour 6,4 % (26,40 milliards d’euros).

La Lituanie est le pays qui enregistre la plus forte hausse de sa production agricole alors que la Roumanie est celui qui enregistre la plus forte baisse. © Eurostat

La valeur de la production agricole a diminué de 1,9 % en France en 2020, de 2,3 % en Italie et de 1,6 % en Allemagne, tandis qu’elle a augmenté de 1,1 % en Espagne, précise Eurostat.

Forte baisse en Roumanie

Les États membres qui ont enregistré les plus fortes baisses sont la Roumanie (−11,3 %), Malte et la Bulgarie (tous deux −4,5 %), la Finlande (−3,9 %), la Hongrie et les Pays-Bas (tous deux −3,1 %).

Ceux qui ont enregistré les plus fortes hausses de leur production, sont la Lituanie (+8,6 %), l’Irlande (+4,6 %), la Slovaquie (+3,8 %), la Lettonie (+3,1 %) et Chypre (+2,8 %).

