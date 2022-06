Depuis 2007, la Commission a dépensé 10 milliards d’euros pour diversifier l’économie des zones rurales défavorisées et 15 milliards pour y améliorer les infrastructures, avec la condition, en général, que ces projets financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) soient opérationnels pendant au moins cinq ans, rappelle l’institution. C’est ce qu’indique la Cour des comptes de l’Union européenne dans un rapport du 20 juin 2022.

Des projets à la vie courte…

La grande majorité des infrastructures financées (rénovation ou construction de routes, de réseaux d’eau…) restaient opérationnelles en 2020 lors du contrôle de la Cour mais un tiers des projets de diversification (hébergement touristique, énergies renouvelables, services à l’agriculture) s’étaient arrêtées.

« Les activités ont souvent cessé peu de temps après cette période réglementaire de cinq ans, même lorsque les investissements étaient très élevés », critique la Cour des comptes, qui cite une station d’épuration bulgare mise à l’arrêt faute d’entretien ou la fermeture soudaine d’entreprises polonaises.

… pas toujours économiquement viables

L’hébergement touristique a été soutenu dans plusieurs États même lorsqu’il n’était « pas économiquement viable », et des bâtiments subventionnés pour favoriser le tourisme ont parfois été utilisés « à des fins privées d’habitation », déplorent les experts.

Les résultats sont variables : si 98 % des projets d’hébergement touristique financés en Autriche étaient encore en activité en 2020, il n’y en avait que 67 % en Hongrie et 60 % en Sicile (Italie).

Certains projets, qui ont bénéficié de subventions mensuelles de l’UE d’un montant pouvant atteindre 9 000 euros « ont mis la clé sous la porte après quelques années seulement », regrette l’institution.

Peu de diversification économique

Elle a trouvé « peu d’éléments probants » attestant d’une diversification à long terme des zones rurales bénéficiaires et note un impact très limité de l’hébergement touristique sur les sources de revenus de nombreuses régions.

Et ce, lorsque les fonds européens visent à rendre l’économie rurale moins dépendante de l’agriculture et de la foresterie. La Cour recommande en conséquence à la Commission européenne d’« orienter plus efficacement les fonds vers les projets viables » et d’« atténuer le risque de détournement à des fins privées ».

Dans le cadre de la politique agricole commune (Pac), elle préconise également un suivi sur la durée des activités financées et l’obligation « d’utiliser les investissements financés aux seules fins prévues ».

