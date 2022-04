Présidant le quatrième conseil des ministres de l’Agriculture le 7 avril 2022 à Luxembourg, Julien Denormandie a rappelé l’importance de garantir la résilience du système alimentaire européen. Il faut dire que la guerre en Ukraine en a révélé des failles, avec les déséquilibres induits par l’augmentation des prix de l’énergie, des engrais, de l’alimentation animale.

Allier productivité et durabilité

« L’Union européenne ne doit pas renoncer à sa capacité nourricière, a insisté le ministre français. Nous nous devons de maintenir un niveau et des cibles de production. » Pour autant, il ne s’agit pas de perdre de vue la protection de l’environnement et la transition agroécologique entamée par le secteur agricole.

« Nous devons définir un niveau de production clair pour approvisionner les citoyens européens dans des conditions satisfaisantes de prix et de sûreté, et assurer notre part dans la sécurité alimentaire mondiale, a-t-il poursuivi. La sécurité n’est pas antinomique avec la durabilité de nos systèmes de production. C’est possible si on croit au progrès et à la science, et en y allant par l’investissement et non les injonctions. »

Baisser les taxes à l’importation d’engrais

Dans l’immédiat, pour aider les agriculteurs européens face à la flambée des prix de l’énergie, des engrais et de l’alimentation animale, la Commission a débloqué 500 millions d’euros pour un ensemble de mesures annoncées le 23 mars 2022.

Si ces mesures ont été saluées par les États membres, des demandes additionnelles ont été faites. Plusieurs pays (dont la Croatie, l’Italie et l’Espagne) demandent la possibilité d’utiliser les fonds non utilisés du second pilier de la Pac pour soutenir leurs agriculteurs.

La France a, pour sa part, demandé à explorer les moyens pour assurer les approvisionnements en engrais, via par exemple une dérogation sur la taxe d’importation des engrais. La Commission regardera avec attention ces demandes, a-t-elle promis.