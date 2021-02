Huit départements testent le Gaec à l’essai

Permettre à des personnes de tester un projet d’agriculture en commun pendant un an, avant de décider de s’associer ou non. C’est l’objectif du droit à l’essai, porté par Gaec et sociétés et qui existe depuis plusieurs années dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie.

Pour une reconnaissance officielle du droit à l’essai

L’organisation professionnelle souhaite une reconnaissance officielle de ce dispositif, soutenu par le ministère de l’Agriculture. En attendant, les départements de l’Ain, des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de la Haute-Loire, du Morbihan, de la Saône-et-Loire et du Tarn ont été choisis pour expérimenter ce droit à l’essai.

Une note de service du ministère de l’Agriculture, du 26 janvier 2021, présente le dispositif pour les associés de Gaec et précise le rôle que doit jouer la DDT (M) dans les huit départements où le dispositif est expérimenté, sous l’impulsion de Gaec et sociétés.

La mise en place de ce dispositif dans le département de la Haute-Savoie depuis 1991 montre tout son intérêt, selon Gaec et sociétés, qui précise que 40 % des Gaec à l’essai n’aboutissent pas à une association durable entre les agriculteurs.

