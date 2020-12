Le gouvernement canadien a annoncé, le 28 novembre 2020, une aide de 691 millions de dollars destinés aux producteurs de volailles et d’œufs du pays afin de les dédommager des pertes occasionnées par les traités de libre-échange avec l’Union européenne et les pays de l’Asie-Pacifique.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait promis des compensations aux éleveurs faisant suite à l’ouverture prévue du marché canadien à l’Union européenne dans le cadre du traité de libre-échange (Ceta), et à des pays de la zone Asie-Pacifique. Une promesse qui devient réalité. Le gouvernement a en effet annoncé, le 28 novembre 2020, une aide de 691 millions de dollars (soit 444 millions d’euros) à ses producteurs de volailles et d’œufs, afin de les dédommager pour les pertes occasionnées par ces traités.

Une aide sur 10 ans pour 4 800 producteurs

L’aide annoncée concerne quelque 4 800 producteurs d’œufs et de volailles. Elle s’étendra sur 10 ans, a déclaré la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Cette dernière a aussi répété l’intention du gouvernement d’offrir une « compensation complète et équitable » aux producteurs affectés par une plus grande ouverture du marché canadien dans le cadre du nouveau traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, en vigueur depuis l’été dernier.