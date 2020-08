pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Après avoir autorisé l’utilisation des jachères pour l’alimentation des troupeaux, le ministre de l’Agriculture annonce ce 7 août 2020, une nouvelle mesure pour soutenir les agriculteurs face à la sécheresse.

Report de la date d’implantation

« La sécheresse des sols constatée dans certains départements est désormais susceptible de compromettre la levée des cultures dérobées », indique le ministère de l’agriculture, dans son communiqué du 7 août 2020.

Ainsi, pour les exploitants qui en feront la demande, il sera possible de décaler au 20 août la date limite d’implantation des cultures considérées comme surfaces d’intérêt écologique (SIE), mais dans quelques départements uniquement.

Seuls 25 départements concernés

En effet, seuls 25 départements pourront, à ce jour, bénéficier de ce report. Il s’agit des départements suivants :

- Grand Est : 54, 55, 57 et 88

- Bourgogne-Franche Comté : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90

- Centre-Val de Loire : 18, 36, 37, 41

- Nouvelle Aquitaine : 23, 86, 87

- Auvergne- Rhône-Alpes : 03, 15, 63, 69

- Occitanie : 12, 46

Pour les agriculteurs ayant déjà implanté leurs cultures dérobées pour répondre au calendrier administratif et à l’obligation d’implantation avant le 6 août 2020, il sera possible de demander une dérogation à la levée si celles-ci ne lèvent pas ou partiellement. Cette mesure concerne les départements suivants : Cher, Côte d’Or, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Lot, Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône et Yonne.

Une avance financière le 16 octobre

Le ministre de l’Agriculture précise néanmoins qu’il reste « attentif à la situation et à ses conséquences » et « pourra être amené à prendre de nouvelles dispositions », telles que l’activation du régime des calamités agricoles.

En attendant, le ministère rappelle que les agriculteurs bénéficieront le 16 octobre prochain d’une avance à hauteur de 70 % du montant final de leurs aides directes (au lieu de 50 %) et de 85 % du montant de l’ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels) au lieu de 75 %.