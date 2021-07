Dans un rapport rendu public le 15 juillet 2021, la Coopération agricole formule plusieurs propositions pour accompagner les politiques publiques et permettre de répondre au défi de la souveraineté alimentaire de la France. « Réalisé au cœur du premier confinement afin de préparer l’avenir, ce rapport est le fruit de la réflexion prospective des coopératives, résolument tournées vers l’action », appuie l’organisation.

Renforcer les fonds propres des coopératives

La Coopération agricole considère notamment qu’il est important de dynamiser la politique nationale de retenues d’eau et d’optimiser l’usage de l’eau, d’identifier et structurer le modèle économique de la filière de production de protéines, ou encore de renforcer les fonds propres des coopératives pour réussir les investissements nécessaires afin d’atteindre ou de conserver une taille critique suffisante.

Moderniser

L’organisation défend aussi le fait qu’il faut allouer des lignes de financement « spécifique » et des appels à projet à l’agriculture de précision et renforcer le plan abattoirs pour assurer la modernisation des équipements et généraliser la prise en compte du bien-être animal.

« Pour manger français demain, nous devons pouvoir produire et transformer en France : ancrées dans les territoires, les coopératives sont les meilleurs outils pour y parvenir, faisant le lien entre les agriculteurs et les différents marchés », déclare Dominique Chargé, président de la Coopération agricole.