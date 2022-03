Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, les sénateurs et députés accueillaient, le 14 mars 2022, une centaine de leurs homologues européens. L’objectif : débattre de l’autonomie stratégique économique de l’Union européenne. Ils ont souligné « l’impératif stratégique » d’être autonome au niveau agricole et alimentaire, rappelé à la fois la crise du Covid-19 et plus récemment par la guerre en Ukraine.

Une « approche européenne commune est nécessaire »

Le président de la commission de l’agriculture et du développement rural au Parlement européen, Norbert Lins, a salué le travail de la Commission européenne sur le plan d’urgence pour l’agriculture. Mais il estime qu’une « approche européenne commune est nécessaire pour faire face au risque qui se pose en matière de sécurité alimentaire » mis en lumière par le conflit en Ukraine.

Norbert Lins considère que la souveraineté alimentaire doit constituer à nouveau une priorité politique de premier plan pour tous les États sans mettre de côté les questions environnementales. Il plaide pour « une agriculture durable qui combine productivité et résilience du système alimentaire ».

Combiner pacte vert et productivité

Les commissions économie du Sénat et de l’Assemblée nationale ont formulé en ce sens plusieurs conclusions et demandent que la stratégie Farm to Fork (De la ferme à la fourchette) soit mise en œuvre de « façon cohérente », notamment avec la généralisation rapide des clauses miroirs.

Les parlementaires français souhaitent aussi « un examen exhaustif des conséquences du Green deal » (Pacte vert) qui devra être complété par un volet économique « susceptible de maintenir productivité et autosuffisance ».

Des positions qui sont en ligne avec celles prisent par la présidence française de l’Union européenne demandant une réévaluation de la stratégie De la ferme à la fourchette, lors de la réunion exceptionnelle des ministres de l’Agriculture, le 3 mars dernier.