Plus d’un an après avoir avoué, à la veille du premier confinement, que « déléguer notre alimentation » était « une folie », Emmanuel Macron répondra à des agriculteurs sur le sujet de la souveraineté alimentaire dans plusieurs vidéos publiées lors d’un événement en ligne le 18 mai 2021.

Un « Grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire »

C’est ce que prévoit le programme du « Grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire » organisé par le Conseil de l’agriculture française (1) et le Ceneca, le propriétaire du Salon international de l’agriculture et du copropriétaire du concours général agricole.

Il s’agit de l’un des événements de la « Semaine de l’agriculture française » qui se déroulera du 13 au 24 mai 2021. Plusieurs manifestations en région et à distance sont prévues. Un site internet en précise le calendrier.

Les vidéos du président de la République viendront clôturer deux tables-rondes auxquels participeront plusieurs représentants institutionnels — Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, François Bayrou, Haut-commissaire au plan, et Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, notamment —, et des organisations professionnelles agricoles composant le Conseil de l’agriculture française.

Ouvert à tous

« Une vaste campagne d’appel à interagir avec le président de la République » est annoncée, selon un communiqué du 3 mai 2021 des organisateurs. Interrogés par La France Agricole, ces derniers n’ont pour l’instant pas précisé les modalités d’organisation de cet appel.

Ouvert à tous, la participation à ce « Grand rendez-vous de la souveraineté alimentaire » nécessite une inscription au préalable en remplissant un formulaire en ligne. Les agriculteurs souhaitant y participer doivent renseigner, leurs nom, prénom, production, département et, plus surprenant, leur adhésion ou non à la FNSEA ou à Jeunes Agriculteurs. Interrogés sur l’intérêt de recueillir ce dernier élément, les organisateurs n’ont pas non plus répondu à notre question.