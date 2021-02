Allo Agri, un nouveau numéro d’écoute pour les agriculteurs

« Nous avons créé une association, Allo Agri, qui a pour vocation d’être une passerelle, un maillage du territoire, d’écoute et d’entraide », a expliqué son président et aussi secrétaire général adjoint de la Coordination rurale, Max Bauer, lors d’une rencontre avec la presse, le 25 février 2021.

Avec le soutien de la Coordination rurale

Une ligne téléphonique gratuite « de solidarité et d’écoute » a été mise en place au 08 05 38 19 19 depuis novembre 2020 dans les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Paca et Occitanie. L’association, soutenue par la Coordination rurale, souhaite désormais élargir son champ d’action sur le territoire national.

« Tout est parti du sentiment qu’un agriculteur qui reçoit le matin les huissiers sur sa ferme parce qu’il n’a pas payé sa MSA, hésite peut-être à l’appeler l’après-midi pour demander de l’aide », confie Max Bauer. Et d’ajouter que plus de 50 dossiers ont déjà été enregistrés sur la plateforme et que plus de la moitié a été résolue.

L’association recense tous les problèmes signalés par les appelants afin d’établir des statistiques territoriales. « En aucun cas, l’association Allo Agri ne veut supplanter d’autres acteurs déjà existant sur les territoires », insiste son président.

Un devoir d’humanité

« C’est un devoir d’humanité de ne pas laisser ces gens sur le côté. Nous travaillons avec les associations qui existent, en relais de leur action. Nous avons des salariés qui ont été formés pour ça », détaille Max Bauer.

Et Bernard Lannes, le président du syndicat de compléter : « Il y a un paquet d’agriculteurs qui échappent à tous les radars. Notre action dans un premier temps est d’envoyer quelqu’un pour recréer du lien et ensuite de voir ce qui ne va pas et d’orienter notamment vers les services sociaux. »