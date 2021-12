S’ils sont une très large majorité à plébisciter une alimentation locale, une partie des consommateurs déclarent aussi subir des nuisances de leurs voisins agriculteurs. Un constat mis en lumière par un sondage réalisé par l’institut Ifop et présenté lors du congrès de La Coopération Agricole qui s’est tenu, contexte sanitaire oblige, en visioconférence le 15 décembre 2021.

Sur un panel d’un peu plus de 1 000 personnes interrogées, elles sont précisément 76 % à considérer qu’il est « très important et assez important de manger local ». Et à la question : « Là où vous vivez, diriez-vous que les activités agricoles engendrent des nuisances de voisinage ? (exemple : encombrement de la circulation, bruits, odeurs, salissement des routes… », ils sont 26 % à répondre oui.

La campagne n’est pas « un lieu de repos »

Des résultats commentés par Thomas Couëpel, président de la Coopérative Le Gouessant. « La vie à la campagne, il faut l’accepter. De plus en plus de personnes arrivent en ayant en tête qu’il s’agit d’un lieu de repos, de villégiature, de loisirs », a-t-il rappelé tout en mentionnant les projets de bâtiments d’élevage qui sont attaqués par des collectifs formés par des riverains ou des collectifs créés pour lutter contre les « fermes usines ».

Une loi est actuellement en discussion au Parlement pour limiter les recours abusifs des habitants s’installant à proximité d’une exploitation agricole.