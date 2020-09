pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le travail des aidants sera désormais reconnu, a-t-on pu apprendre dans un communiqué de la Mutualité sociale agricole (MSA), diffusée le 30 septembre 2020. À compter de ce jour, « les salariés du secteur public ou privé, les exploitants agricoles, les non-salariés et les stagiaires de la formation professionnelle rémunérée [...] » pourront bénéficier d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA). Cette aide indemnise la réduction ou la cessation d’activité professionnelle pour accompagner un proche fragilisé. Cette nouvelle prestation était prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

L’aidant devra avoir « un lien étroit avec la personne aidée (conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant), qu’elle soit âgée, handicapée ou souffrant d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité et l’aider régulièrement et fréquemment », détaille la MSA.

Jusqu’à 52,08 euros par jour

Les indemnités sont versés sans condition de ressources et fixés à 43,83 euros par jour pour une personne vivant en couple et à 52,08 euros par jour pour une personne seule. Ce revenu est soumis à imposition et à CSG/CRDS, précise la MSA.

Les aidants pourront percevoir 66 allocations journalières sur l’ensemble de leur carrière et 22 au maximum sur un mois.

La demande d’allocation s’effectue dans un premier temps par le biais d’un formulaire Cerfa téléchargeable sur les sites MSA.