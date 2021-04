Wizifarm et Miimosa ont lancé l’initiative « Coup de froid dans nos assiettes » qui permet de lever des fonds auprès des consommateurs en faveur des producteurs touchés par les gelées.

Mettre en relation les consommateurs qui veulent aider et les producteurs sinistrés par les gelées d’avril ? C’est l’objectif que se fixe la page « Coup de froid dans nos assiettes » porté par Wizifarm et Miimosa.

Lancer une collecte de financement participatif

Les arboriculteurs et viticulteurs touchés par le gel pourront lancer leur propre collecte en s’inscrivant sur la plateforme de financement participatif Miimosa. Le montant de la collecte et le choix des contreparties restent à l’appréciation du porteur de projet. La durée de collecte varie entre 30 et 45 jours.

L’objectif est considéré comme atteint, dès que 60 % de la somme désirée est collecté. A partir de ce seuil, le porteur de projet touchera la cagnotte. Miimosa s’engage au terme de chaque collecte, de reverser 60 % de son chiffre d’affaires et ne touchera donc pas de frais de service sur la collecte.

Les consommateurs pourront quant à eux contribuer en soutenant financièrement une ou plusieurs campagnes de financement participatif.