Trouvez le loyer d’habitation pratiqué dans votre commune

« Jusqu’à présent, aucun indicateur de loyers ne couvrait l’ensemble du territoire national avec une méthodologie de calcul transparente », a indiqué le ministère de la Transition écologique dans une publication du 4 décembre 2020.

Pour répondre à ce besoin, le ministère de la Transition écologique a diffusé une « première carte des loyers grâce à un partenariat inédit avec les grands acteurs du numérique en matière de logement : SeLoger, Leboncoin, Pap.fr ».

Appartements et maisons

Ce partenariat a permis de reconstituer une base de données avec plus de 9 millions d’annonces locatives. À partir de ces informations, l’équipe de recherche associant Agrosup Dijon et l’Inrae a développé une méthodologie d’estimation d’indicateurs, à l’échelle communale, du loyer (charges comprises) par m² pour les appartements et maisons.

Les indicateurs de loyers sont fournis charges comprises pour des biens types mis en location au troisième trimestre de 2018. La carte sera mise à jour tous les deux ans.