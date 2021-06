L’organisation invite les responsables publics à discuter avec les parties prenantes, afin d’établir des mesures plus efficaces. « En gardant à l’esprit que la perspective de bénéficier d’aides exceptionnelles non définies n’encourage pas à investir dans la gestion des risques », ajoute-t-elle.

« De la ferme à la table » : seuls les objectifs sont bons

Les objectifs de la stratégie de l’Union européenne « De la ferme à la table » et la stratégie en faveur de la biodiversité vont dans la bonne direction. « En revanche, la manière dont les objectifs choisis sont susceptibles d’agir sur la productivité générale et la durabilité n’est pas claire. De plus, les stratégies devraient mettre davantage l’accent sur la nécessité d’améliorer la gestion de l’eau comme condition préalable au renforcement de la durabilité et de la résilience », juge l’OCDE.

