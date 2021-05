Revaloriser toutes les petites pensions de retraite à hauteur de 85 % du Smic en 2025, comme cela va être fait pour les agriculteurs, aurait une valeur de plus de 2 milliards d’euros, selon un rapport de deux députés de la majorité.

Étendre la revalorisation des petites retraites au-delà du secteur agricole aurait une valeur de 2,1 milliards d’euros par an dès la première année, selon un rapport au gouvernement écrit par deux députés, Lionel Causse (LREM) et Nicolas Turquois (Modem), et présenté en conférence de presse mercredi 12 mai 2021.

En mars 2020, ils s’étaient vus confier une mission visant à explorer « les pistes permettant de corriger certaines situations inéquitables ou inacceptables ». À cette époque, l’Assemblée nationale venait d’adopter au forceps la réforme des retraites, aussitôt suspendue sine die par la crise sanitaire. Plus d’un an après, certaines mesures du système universel voulu par Emmanuel Macron réapparaissent dans le rapport des deux députés.

La promesse aux agriculteurs

C’est notamment le cas de l’objectif de porter les retraites à un seuil d’au moins 85 % du Smic net, pour les assurés justifiant d’une carrière complète. Une promesse qui doit devenir réalité pour les agriculteurs à partir du 1er novembre 2021, pour une somme estimée à 280 millions d’euros par an. « Un premier pas » que les députés Causse et Turquois envisagent d’étendre à tous les retraités actuels d’ici à 2025.

À cette échéance, 1,15 million de personnes en bénéficieraient « avec une hausse de pension très significative, estimée à 163 euros par mois en moyenne ». Le montant culminerait dès le départ à 2,1 milliards d’euros par an, avant de diminuer progressivement, avec l’extinction des générations les plus anciennes.

« Mais cela déclencherait forcément » une revalorisation identique pour les futurs retraités », a reconnu Lionel Causse lors d’une conférence de presse. Ce qui coûterait également, à terme, 2,1 milliards en 2050.

Que dira Matignon ?

Le rapport propose aussi des dispositions spécifiques pour les artisans-commerçants, les agriculteurs, les pensions de réversion ou le cumul emploi-retraite. Il a été remis mardi 11 mai 2021 au secrétaire d’État chargé des Retraites, Laurent Pietraszewski, qui a défendu dans un communiqué « la nécessité d’une réponse globale ».

Les deux députés iront « dans les prochains jours » présenter leurs conclusions à Matignon, mais n’ont à ce stade « pas connaissance de ce que veut en faire le gouvernement », a indiqué Nicolas Turquois.

