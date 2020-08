Le syndicat majoritaire appelle à une application « simplifiée et rapide » des dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi qu’un doublement du budget du fonds d’action sanitaire et sociale de la MSA afin d’activer une prise en charge partielle des cotisations. La FNSEA demande également la réunion « au plus vite » du Comité national de gestion des risques en agriculture pour pouvoir activer le fonds national dédié aux pertes éligibles.

Le stockage hivernal de l’eau comme solution

Tout en estimant ces mesures comme « indispensable », le syndicat présidé par Christiane Lambert, veut également s’attaquer à des mesures de fond pour faire face à ces épisodes de sécheresse répétitifs. « Une solution réside dans le stockage hivernal de l’eau et la sécurisation de son approvisionnement », selon la FNSEA. Elle demande également à l’État son soutien dans « la montée en puissance progressive de l’assurance récolte climatique et son articulation avec des outils adaptés à chaque filière ».

