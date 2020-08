pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Suite à la crise causée par l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement a présenté fin juillet un plan de soutien à l’emploi des jeunes. Parmi les mesures mises en place, une aide est destinée aux employeurs. Elle concerne le recrutement de personnes âgées de moins de 26 ans. Un décret d’application en date du 5 août 2020 vient préciser les modalités de cette aide, qui peut aller jusqu’à 4 000 euros par embauche.

Pour y accéder, 8 conditions doivent être remplies :

Le recrutement doit avoir lieu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ;

doit avoir lieu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; Le contrat de travail signé par le jeune est un CDI ou un CDD d’au moins trois mois ;

ou un d’au moins trois mois ; Le salaire du jeune doit être inférieur ou égale à 2 Smic ;

du jeune doit être inférieur ou égale à 2 Smic ; L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ;

à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ; L’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné ;

L’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide ;

sur le poste concerné par l’aide ; Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ;

ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ; Le salarié est maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

4 000 euros maximum

Le décret précise que l’aide est égale à 4 000 euros au maximum pour un même salarié et qu’elle est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail. Elle est versée à raison de 1 000 euros au maximum par trimestre dans la limite d’un an. Son montant est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.

La demande se fait directement en ligne

L’aide est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État. L’employeur doit en faire la demande via un téléservice de l’ASP, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d’exécution du contrat. Les premières demandes pourront être réalisées à compter du 1er octobre 2020.