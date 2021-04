La plateforme de l’emploi agricole Jobagri permet de mettre en ligne gratuitement ses offres d’emploi de saisonniers agricoles jusqu’au 30 avril 2021. Les agriculteurs recruteurs, quel que soit leur secteur d’activité, peuvent déposer une annonce en ligne, pendant deux mois, avec un envoi ciblé par mail aux potentiels candidats.

Action reconduite

Une opération similaire avait déjà été mise en place l’année dernière. Le site Jobagri renouvelle cette opération afin de faciliter le recrutement alors que les incertitudes liées au marché de l’emploi sont toujours grandes du fait des confinements successifs.

Jobagri.com est l’un des trois sites réservés à l’emploi et à la formation, édités par le Groupe France Agricole. Le service est également ouvert aux filières de l’industrie agroalimentaire et de la vigne et du vin sur les sites Jobalim.com et Vitijob.com.

Selon Jobagri, le site a publié plus de 500 offres d’emploi de saisonniers agricoles et a assuré plus de 7 000 mises en relation entre les candidats et les exploitations recruteuses de saisonniers en 2020. Chaque mois, 55 000 professionnels se connectent sur le site.