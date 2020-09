Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Par plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel du 28 août 2020 et du 2 septembre 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a fixé les quotas des chasses traditionnelles et de la tourterelle des bois. Une saison 2020-2021 qui se déroulera en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sans la chasse à la glu interdite fin août. Département Chasse Quota Ardennes Tenderie aux grives ou aux merles noirs 5 800 Ardennes Capture des vanneaux et des pluviers dorés 1 200 vanneaux et 30 pluviers Gironde Capture de l’alouette des champs au moyen de pantes 38 600 Landes Capture de l’alouette des champs au moyen de pantes et de matoles 61 600 Lot-et-Garonne Capture de l’alouette des champs au moyen de pantes et de matoles 4 100 Pyrénées-Atlantiques Capture de l’alouette des champs au moyen de pantes 2 200 Tous départements Tourterelle des bois 17 460 Une application mobile pour la tourterelle des bois Dans le cadre du dispositif de gestion adaptative des espèces, chaque prélèvement de tourterelle des bois devra être déclaré via l’application mobile « Chassadapt », accessible sur Google Play et l’App store, selon un arrêté du 27 août 2020. La Fédération nationale des chasseurs qui a développé l’outil a publié une vidéo le 25 mai dernier pour en expliquer le fonctionnement. https://www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=60pkuTp6QjQ&feature=emb_logo Le traditionnel carnet de prélèvement perdure pour les chasseurs ne disposant pas de téléphone mobile précise l’arrêté. > À lire aussi : Quelles sont les dates de la chasse dans votre département ? (28/08/2020) Alexis Marcotte

