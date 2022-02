L’indemnité inflation, d’un montant de cent euros bruts, sera versée aux retraité(e)s agricoles par la Mutualité sociale agricole (MSA) le 28 février 2022. 422 075 retraités sont concernés selon l’organisme de sécurité sociale.

Destinée à soutenir le pouvoir d’achat face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, l’indemnité inflation est versée à toutes les personnes ayant bénéficié d’une pension de retraite en octobre 2021 (retraite de base, complémentaire et/ou réversion) ou d’un versement forfaitaire unique (VFU) et dont le montant total est inférieur à 2000 euros nets par mois. L’indemnité inflation sera versée aux retraités concernés par le biais de leur caisse de retraite Carsat ou de leur MSA selon les cas.

Ceux qui perçoivent l’aide

Cette aide exceptionnelle et individuelle n’est pas réservée aux retraités de l’agriculture : toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, inférieure à 26 000 euros bruts sont concernées. Ce qui peut inclure les salariés, les indépendants, les artistes, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap, etc. Dans le cas des salariés, c’est à l’employeur de verser cette indemnité puis de la déclarer à la MSA.

L’indemnité inflation est une aide défiscalisée. Elle ne nécessite pas de déclaration à la MSA lors des déclarations trimestrielles de ressources.