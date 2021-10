La FNSEA a déposé plainte contre un collectif d’opposants après des dégradations et des appels à la dégradation de « bassines » et de réserves d’eau géantes dédiées à l’irrigation agricole, ont indiqué le syndicat et le parquet de La Rochelle ce jeudi 7 octobre 2021.

« Trop, c’est trop : maintenant, ça suffit ! »

Dans un communiqué de presse conjoint, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, la Coordination rurale, la chambre d’agriculture et l’association des irrigants de Charente-Maritime condamnent « fermement les actes de dégradation volontaire qui ont eu lieu ces derniers jours et les incitations à d’autres délits ».

La plainte de la FNSEA intervient après la diffusion cette semaine, d’une vidéo détaillant à la façon d’un tutoriel, les méthodes pour « démanteler une méga-bassine » et revendiquant la destruction fin septembre de la réserve d’eau géante de la Laigne, près de La Rochelle.

Des actes de « malveillance, délibérés, prémédités et revendiqués », jugent les signataires, qui dénoncent également un « appel clair à la violence ». La profession agricole « le déclare fermement et ouvertement : trop, c’est trop : maintenant ça suffit ! »

« Bassines Non Merci » ne connaît pas les responsables

Cette vidéo, réalisée par un groupe d’activistes, montre plusieurs personnes cagoulées, cutters en mains, en train de lacérer les bâches installées sur les flancs de la « bassine » de la Laigne. Elle a été relayée ce jeudi sur la page Facebook du collectif d’opposants Bassines Non Merci. Et c’est contre eux que la FNSEA a déposé plainte, demandant le retrait de ces images, qu’elle considère comme « une incitation à la violence ».

Mais Bassines Non Merci de se défendre : « On ne connaît pas ce groupe » et « on a aucune idée des personnes » qui ont réalisé cette vidéo, a réagi auprès de l’AFP Julien Le Guet, le porte-parole du collectif qui dit envisager de « retourner la plainte » contre la FNSEA « pour diffamation ».

Selon le parquet de la Rochelle, deux autres plaintes contre X ont été déposées par des exploitants agricoles pour la dégradation de deux bassines, celle de la Laigne et une deuxième à Benon, distantes de quelques kilomètres.

Les agriculteurs « craignent pour leur sécurité »

Pour Cédric Tranquard, président de la FDSEA en Charente-Maritime, les dégâts sont évalués à « plus de 500 000 euros » sur ces deux réserves qui alimentent en eau cinq agriculteurs depuis plus de six ans.

« On saisit le procureur pour calmer un peu les agriculteurs. Aujourd’hui, les gens sont à cran, à bout », a-t-il expliqué à l’AFP, en assurant que la profession est la cible d’intimidations : agressions verbales sur les réseaux sociaux, tags, menaces.

Les agriculteurs « sont profondément touchés » et leurs familles « craignent pour leur sécurité et l’exercice de leur métier », ajoute le communiqué de presse. Une situation « tout simplement inacceptable, intolérable et inadmissible ! »

Ces réserves contestées doivent être alimentées par les cours d’eau et les nappes phréatiques en hiver, et servir l’été quand les nappes sont au plus bas, ce qui fait dire aux opposants qu’elles constituent une « privatisation rampante de l’eau au profit de quelques-uns ».

