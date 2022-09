Alors que la démographie des jeunes diminue, l’enseignement agricole tire son épingle du jeu. Cette année, plus de 200 000 élèves font leur rentrée, des effectifs stables, voire en légère augmentation, entre 0,2 et 0,4 %, par rapport à l’année dernière.

Le ministre fait sa rentrée

Le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, en déplacement dans les lycées agricoles de Loir-et-Cher et à la Maison familiale et rurale (MFR) de Chaingy (Loiret), a salué le système atypique de l’enseignement agricole.

« C’est un modèle très inclusif, avec 85 % des jeunes qui sortent diplômés, et un fort ancrage sur le territoire, a-t-il reconnu. Ce modèle attire du monde. Les lycées professionnels ont l’intention de s’en inspirer. » Comme dans l’Éducation nationale, les professeurs sont difficiles à recruter, mais dans une moindre mesure.

« C’est un débat de changement de mode de vie »

Lors du jeu des questions-réponses avec les élèves, Marc Fesneau a insisté sur le défi de la transition écologique, au cœur de l’actualité cet été avec, en particulier, le dépérissement des forêts et l’accès à l’eau.

« C’est par vous que ça va passer, a lancé le ministre aux élèves de terminale de la MFR de Chaingy. Vous êtes les artisans de cette transition, on a besoin de gens comme vous, lucides sur les problèmes, pour embarquer tout le monde, car c’est un débat de changement de mode de vie. Bon courage et merci ! »