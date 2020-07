pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Interrogés, le 1er juillet 2020 suite au dernier conseil d’administration de la FNSEA, Jérôme Despey et Christiane Lambert, le secrétaire général et la présidente de la FNSEA qui viennent d’être réélus, ont confié que, dans l’éventualité d’un remaniement ministériel, ils « regarderaient de près » le libellé choisi par le chef de l’État pour le ministère de l’Agriculture et également sa position par rapport aux autres ministères.

« Je souhaite qu’il y ait un ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire de plein exercice », a indiqué Christiane Lambert. « Nous serons exigeants. Au travers des chantiers que nous avons évoqués, il faudra qu’il soit au rendez-vous », a ajouté Jérôme Despey. Ce dernier a rappelé que pour lui, suite à la crise « sur le plan économique le compte n’y est pas » pour les filières. « Sur les sujets environnementaux, quel que soit le ministre, il faut des signaux forts », a-t-il lâché.

Tirer parti de la crise

« En quelques semaines, l’agriculture a été réhabilitée, considérée et plébiscitée, remise sur le devant de la scène ». Christiane Lambert a estimé que son second mandat « démarre sur une opportunité ». « De cette crise il est né un certain nombre de choses dont nous voulons tirer avantage », a-t-elle ajouté, évoquant plusieurs mots du président de la République en faveur de la souveraineté alimentaire.

Christiane Lambert candidate à la présidence du Copa au niveau européen. Fraîchement réélue à la tête de la FNSEA, Christiane Lambert a annoncé qu’elle se portait candidate à la présidence du Copa, comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne. L’organisation regroupe notamment les syndicats agricoles majoritaires des différents pays européens. À la suite du dernier conseil d’administration du syndicat, le 1er juillet, Christiane Lambert a expliqué avoir été sollicitée par l’actuel président du Copa, Joachim Rukwied, dirigeant du syndicat majoritaire allemand, DBV. Évoquant les futures négociations pour la mise en œuvre de la réforme de la Pac, la syndicaliste a estimé qu’il est « important de porter la voix des agriculteurs français au niveau européen ».