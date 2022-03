Un décret du 26 février liste les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles dont la mise en place est prévue dans la loi Egalim 2, entrée en vigueur en octobre 2021. Ce comité doit intervenir « en cas d’échec de la médiation » par le médiateur des relations commerciales, précise le texte de la loi Egalim 2. Ses membres sont nommés pour une durée de cinq ans.

Cinq membres

Le décret nomme Marie-Françoise Guilhemsans, conseillère d’État et ancienne directrice des affaires juridiques du ministère de l’Agriculture, présidente du comité de règlement des différends. Pour leur « expérience passée en matière de relation commerciale », il nomme Marie-Thérèse Bonneau, ancienne vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs de lait, et Jean-Louis Gerard, membre du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM), membres titulaires.

« En tant que personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles », il nomme Yannick Fialip, président de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire, et « en tant que personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation », Jean-Bernard Bonduelle, ancien dirigeant du groupe Bonduelle.

Serge Papin, ancien PDG de Système U, qui s’était vu confier à la fin de 2020 la mission de faire le bilan de la loi Egalim 1 et de formuler des propositions d’amélioration qui ont inspiré la loi Egalim 2, est nommé membre suppléant.

Un second décret prévoit les conditions d’indemnisation des membres du comité pour leur travail. Ils peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire pour chacune des « séances » auxquelles ils sont présents, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire annuelle. Leurs frais de déplacement sont pris en charge.

Filières exemptées

Un troisième décret détaille la liste les filières « exemptées du recours obligatoire » au comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce sont :

La filière céréalière ;

La filière des semences et plants ;

La filière des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l’exclusion de la filière oléicole ;

La filière des fruits et légumes frais ;

La filière des bananes dessert vendues à l’état frais ;

La filière des pommes de terre vendues à l’état frais.

L’article 11 de la loi Egalim 2 précise que ces filières sont exemptées du recours au comité de règlement des différents car « des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place ». Ce troisième décret établit aussi les conditions pour lesquelles la présence d’une clause de renégociation des prix n’est pas obligatoire dans un contrat de vente de produit agricole ou agroalimentaire.