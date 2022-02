En septembre dernier, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, annonçait le soutien de près de 300 PAT (projets alimentaires territoriaux) dans le cadre du plan de relance. Au 1er janvier 2022, ce sont plus de 330 PAT qui sont reconnus par le ministère de l’Agriculture, indique ce dernier.

Ces projets, élaborés de manière collective à l’initiative de collectivités ou d’entreprises agricoles et agroalimentaires, ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires via l’installation d’agriculteurs, le développement des circuits courts ou l’approvisionnement local des cantines.

Ce label permet au porteur de ce projet d’utiliser la marque « Projet Alimentaire Territorial reconnue par le ministère de l’Agriculture » et le logo associé. Alors qu’en août dernier, le ministère annonçait le financement par France Relance de 86 nouveaux PAT, un nouvel appel à projets avait été lancé en novembre.

