Ils sont « préoccupés », voire « très inquiets ». Les 43 membres de la plate-forme Pour une autre Pac croient déceler un « manque d’ambition » mêlé de lassitude chez les eurodéputés actuellement en train de négocier la Pac. Alors que l’opportunité de réformer la Pac ne se présente qu’une fois tous les sept ans, cette coalition d’organisations paysannes et d’ONG appelle à un « sursaut des députés européens », qui doivent voter entre le 19 et le 22 octobre.

Parmi les multiples défis que devra relever l’agriculture, le mouvement “Pour une autre Pac” choisit de pointer trois enjeux, qu’elle relie à des propositions concrètes.

La souveraineté alimentaire Le mouvement “Pour une autre Pac” souhaite inscrire la souveraineté alimentaire comme objectif de la Pac, et au nom de laquelle elle demande d’utiliser les aides couplées pour soutenir les secteurs à développer tels que les fruits et légumes frais et les légumineuses. « Il s’agit aussi de lutter contre la précarité alimentaire, en permettant l’accès à tous à des denrées de qualité, plutôt que segmenter le marché et réserver les denrées les plus saines aux plus aisés », insiste Clotilde Bato, de la plateforme.

La redistribution des aides Les ONG proposent de redistribuer les aides afin de soutenir les petites et moyennes exploitations. Elles y voient une affaire d’équité (les petites fermes touchent actuellement moins d’aide par actif que les grandes exploitations) et une réponse à la dévitalisation des campagnes. Elles demandent pour cela un plafonnement obligatoire des aides à l’actif, un paiement redistributif également obligatoire pour tous les États membres (sur les 52 premiers hectares en France) et un paiement forfaitaire de 5 000 € pour les plus petites exploitations.