Selon une étude du groupe Altares spécialisé dans l’information économique diffusée le 11 avril 2022, « l’agriculture (1) limite la hausse du nombre de défauts à 12 % (NDLR : entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2021), après avoir enregistré un recul de 12 % il y a un an. Le secteur retrouve donc son niveau de défaillances du début de 2020 ».

Sur toute l’année 2021, le nombre d’ouverture de procédure collective était resté contenu.

Culture et élevage au même niveau

Les défaillances correspondent à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire directe auprès d’un tribunal judiciaire, précise Altares.

Leur nombre est presque semblable entre les exploitations de culture et les élevages selon la typologie utilisée. La hausse est en revanche plus forte en culture entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2021 (+ 11,8 %).

Activité Premier trimestre de 2021 Premier trimestre de 2022 Sauvegarde Redressement Liquidation Total Sauvegarde Redressement Liquidation Total Évolution Culture 6 39 57 102 2 48 64 114 11,8 % Élevage 1 53 52 106 2 64 42 108 1,9 %