C’est masqués mais solidaires, que Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Alain Fontaine, président de l’association française des maîtres restaurateurs (AFMR) ont présenté, le 19 novembre 2020, leur partenariat pour appeler les consommateurs à les soutenir.

L’AFMR, soutenu par la FNSEA, lance une pétition - préservez le choix d’une restauration durable - pour que les restaurants « continuent à faire partie de notre art de vivre » et pour « préserver notre droit à choisir notre alimentation », sur le site mesopinions.com. « C’est un appel vibrant que nous lançons aujourd’hui », a affirmé Christiane Lambert.

La présidente de la FNSEA a rappelé que 100 % des chapons et des dindes fermières sont consommés au moment des fêtes, 75 % du fois gras en décembre dont 40 % au restaurant. « Nos sorts sont liés. Nous sommes très solidaires avec les restaurateurs, qui sont des chefs d’entreprise. Nous nous sommes mobilisés à l’écoute des producteurs. Il faut garder nos traditions françaises, nos plaisirs. Pour certains de nos producteurs, c’est là que se joue le chiffre d’affaires de l’année », a-t-elle rappelé.

Garder le lien entre producteurs et restaurateurs

« Il faut qu’on garde ce lien très fort avec les agriculteurs. On travaille avec les petits producteurs, on ne lâche pas, on est ensemble, et on démontre notre savoir-faire », insiste Alain Fontaine. Avec le nouveau confinement, le restaurateur craint, à terme, 20 à 30 % de liquidations et des changements de mains pour beaucoup d’établissements, pour aller « vers la mal bouffe ». Selon lui, pour ce deuxième confinement plus de 70 % des maîtres restaurateurs ont mis en place de la vente à emporter : « Nous demandons aux clients de ne pas nous oublier ».

> À lire aussi : Circuits courts : Les restaurateurs plébiscitent les produits locaux (28/02/2020)