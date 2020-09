Pour lutter contre l’augmentation des dégâts provoqués par les insectes, liée au réchauffement climatique, l’Inrae (1) explique dans un communiqué du 18 septembre 2020 que « les forêts mélangées (composées de plusieurs espèces d’arbre) sont plus résistantes aux attaques de la majorité des insectes herbivores que les forêts pures (monocultures), avec une réduction des dégâts d’en moyenne 20 % ». Cela fait suite à la publication d’une étude dans la revue Annual review of entomology. L’institut conseille ainsi d’éviter les monocultures et d’associer feuillus et conifères.

(1) Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.