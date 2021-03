Protection

L’accord avec la Chine sur les indications géographiques entre en vigueur

25 des 100 IGP de l’Union européenne protégées par ce nouvel accord avec la Chine sont françaises. © J.-P. Amet

L’accord sur les indications géographiques protégées (IGP) conclu entre Pékin et Bruxelles pour certifier l’origine des produits est entré en vigueur ce lundi 1er mars 2021, a annoncé le ministère chinois du Commerce. Cent produits alimentaires européens et autant de produits chinois seront ainsi protégés des imitations et usurpations.