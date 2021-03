La porte s’ouvre pour les saisonniers agricoles étrangers

Le ministère de l’Agriculture vient d’apporter des précisions sur les possibilités d’embauches des saisonniers agricoles extra-européens malgré les restrictions internationales de déplacement liées à la lutte contre le Covid-19. Le ministère avait été interrogé le 5 février 2021 par écrit sur ce sujet par le président des Producteurs de légumes de France Jacques Rouchaussé et par sa responsable de la section emploi Céline Camgrand Vila.

Le même courrier avait été envoyé au ministère de l’Intérieur et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), l’établissement chargé de l’accueil des étrangers en France.

La question des saisonniers agricoles

À l’issue du conseil de défense sanitaire du 29 janvier 2021, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la fermeture des frontières aux étrangers extra-européens. Le cas particulier des saisonniers agricoles n’avait pas été abordé spécifiquement alors que le besoin de main-d’œuvre agricole commençait à poindre pour la saison.

Après une rencontre avec le Premier ministre, le vice-président de la FNSEA en charge des questions sociales, Jérôme Volle, avait annoncé la mise en place d’un groupe de travail interministériel à partir du 1er février 2021 pour dégager des réponses aux employeurs agricoles.

Des solutions locales

Des solutions locales avaient été trouvées notamment en Bouches-du-Rhône et en Vaucluse. Grâce à un gros travail avec la Préfecture et l’application très stricte d’un protocole sanitaire assez sévère, les employeurs agricoles des Bouches-du-Rhône avaient fait entrer 155 travailleurs depuis le Maroc en décembre 2020 et janvier 2021. La procédure avait servi de référence dans plusieurs départements.

Par exemple, la préfecture du Lot-et-Garonne avait annoncé le 10 février 2021 aux employeurs agricoles la mise en place d’un laissez-passer saisonnier pour les travailleurs agricoles marocains. La procédure complète avait été mise en ligne neuf jours plus tard. L’objectif du courrier des Producteurs de légumes de France était d’obtenir une réponse nationale afin de prévenir les éventuelles lenteurs dans certains départements.

La réponse du ministère de l’Agriculture

Pour l’instant, seul le ministère de l’Agriculture a répondu à cette demande par un courrier en date du 24 février 2021. Selon une lecture rapportée par les Producteurs de légumes de France, le ministère de l’Agriculture s’est déclaré attentif à ce que les procédures prévues (c’est-à-dire comme en Bouches-du-Rhône ou en Lot-et-Garonne) soient appliquées dans tous les départements en lien avec les Direccte (Directions régionales de l’emploi).

Si des difficultés apparaissaient, il recommande de les signaler aux Draaf (Directions régionales de l’agriculture). Le ministère rappelle aussi que la circulation des travailleurs saisonniers intra-européens est toujours libre s’ils sont munis d’un certain nombre de justificatifs.

Un protocole sanitaire strict

Quoi qu’il en soit, le respect du protocole sanitaire est obligatoire : test avant l’entrée en France, dépistage à l’atterrissage, isolement systématique de sept jours, et application rigoureuse des gestes barrières. Par ailleurs, les services de santé-sécurité de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont mis à jour le 20 janvier 2021 leur fiche Covid spécifique pour l’accueil des saisonniers agricoles.

Éric Young