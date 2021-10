La FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) ont annoncé le 6 octobre 2021 qu’ils travaillent avec les chambres d’agriculture et des assureurs sur un « diagnostic gestion des risques ». Cette prestation pourrait être proposée aux agriculteurs dans un an, a déclaré Samuel Vandaele, président de JA, lors d’une conférence de presse au Sommet de l’élevage à Cournon-d’Auvergne.

Un tarif estimé entre 2 000 et 2 500 euros

« C’est un sujet réellement structurant pour l’exploitant afin qu’il prenne mieux en compte l’aspect de gestion des risques avec des solutions individuelles ou collectives comme les tours anti-gel, les éoliennes, l’irrigation, et plus largement tous ces outils qui permettent de mieux gérer les risques sur son exploitation et qui sont complémentaires du sujet de l’assurance », a-t-il ajouté.

« Le fait d’avoir un expert ou un technicien qui vient sur nos exploitations, qui fait le lien entre l’économique, le social, le climatique et nos productions, permettra certainement d’ouvrir les portes, de remettre du projet et de la gestion sur nos exploitations », estime Samuel Vandaele.

Après un échange avec les chambres d’agriculture, il a avancé un tarif entre 2 000 et 2 500 euros pour une prestation équivalente à 3 jours de travail. Le président de JA a abordé l’éventualité d’un financement par les conseils régionaux ou une « enveloppe nationale ».