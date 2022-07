Elisabeth Borne confirme une future loi agricole

Elisabeth Borne n’a pas cité le chèque alimentaire dans sa liste des mesures anti-inflation.

Dans son discours de politique générale, la Première ministre a listé le contenu de sa première loi, présentée le 7 juillet 2022, en conseil des ministres : bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité, augmenter les revenus du travail, baisser les charges des indépendants, triplant le plafond de la prime de pouvoir d’achat, revalorisation des retraites et des prestations sociales, notamment les allocations familiales, la prime d’activité, les aides personnalisées au logement (APL), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les bourses sur critères sociaux, aider les travailleurs pour lesquels la voiture est une nécessité.

Pas de chèque alimentaire, donc, mais elle y est revenue pour l’inclure dans le programme parlementaire : « Le pouvoir d’achat, c’est aussi garantir à tous l’accès à une alimentation saine et de qualité. Nous définirons donc avec les professionnels, avec les associations et avec vous les contours du chèque alimentation », a-t-elle annoncé.