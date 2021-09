« J’ai créé le parti des agriculteurs »

L’édition précédente avait consacré les actions de proximité réalisée par les éleveurs auprès des consommateurs et citoyens, pour mieux faire comprendre leur métier. La traditionnelle conférence du Syrpa au Space, à Rennes, menée le 15 septembre 2021, en collaboration avec Agriculteurs de Bretagne, a cette fois-ci débattu de méthodes plus musclées pour être entendu. Parmi les initiatives phares, celle de la Hollandaise Caroline van der Plas. Interviewée depuis les Pays-Bas, l’ex-journaliste spécialisée en agriculture est revenue sur la création de son parti agriculteur-citoyen (BoerBurgerBeweging), en 2019.

Un mouvement étendu aux ruraux

Le déclic est survenu pour Caroline van der Plas, après une nouvelle intrusion d’un militant animaliste dans un élevage, en mars 2019. L’activiste était resté pendant dix heures sur l’exploitation agricole. « Nous n’avions jamais connu pareil déchaînement, a-t-elle raconté. Face à cette agressivité, j’ai voulu réagir. » Dans le même temps, le parti animaliste hollandais ne cessait de gagner des places sur la scène politique. D’un siège au Parlement, il est rapidement passé à six sièges aujourd’hui. « Et les sondages les créditent de huit sièges si des élections devaient se tenir en ce moment. Il faut aussi savoir qu’ils sont représentés dans de nombreuses villes, ainsi qu’au Parlement européen. »

À 52 ans, la journaliste décide ainsi de se lancer en politique en créant un parti consacré aux agriculteurs. « Nos thèmes les plus discutés concernent le nitrate, le bien-être animal et la biodiversité. Notre objectif est de connecter les agriculteurs avec les citoyens, en particulier ceux habitant en milieu rural, qui vivent avec les agriculteurs au quotidien. Ensemble, nous nous opposons aux mouvements anti-agriculteurs. » Au départ, Caroline van der Plas avait bien pensé rejoindre l’un des partis politiques existants, « mais ils ne s’intéressent plus à l’agriculture. C’est la raison pour laquelle, j’ai créé mon propre mouvement. » Son obstination a payé : elle est parvenue à glaner son premier siège au Parlement, lors des dernières élections en mars 2021.

Rosanne Aries