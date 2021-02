Le Crédit agricole propose une avance de subvention à taux zéro

Dans un communiqué du 16 février 2021, le Crédit agricole annonce avoir mis en place une offre de préfinancement pour favoriser l’acquisition d’équipements répondant à trois des aides du plan de relance : l’aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologique, l’aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales et le développement de sursemis de légumineuses fourragères, et l’aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique.

Un prêt à taux zéro

Cette offre prend la forme d’un prêt Agilor d’un montant équivalent à la subvention attendue par l’agriculteur ou la Cuma, autrement dit 20 à 40% du plafond éligible. Ce prêt pourra directement être proposé à l’agriculteur par le concessionnaire. Le remboursement se fait, sans frais, dès que l’agriculteur ou la Cuma reçoit sa subvention.

Vigilance quant à l’octroi de la subvention

Attention, la validation de la demande d’aide dans la téléprocédure vaut pour autorisation d’achat. Cependant, cette notification ne préjuge pas de l’attribution de la subvention à l’issue de la procédure d’instruction des dossiers. Seule la réception d’une décision d’octroi permet de s’assurer du financement du matériel par FranceAgriMer.

Même en cas de refus de demande d’aide par FranceAgriMer, l’agriculteur ou la Cuma devront rembourser le prêt contracté auprès du Crédit Agricole.