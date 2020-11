pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’accord sur le volet agricole du plan de relance est en bonne voie. « Il reste quelques ajustements techniques à faire avant de rendre la copie finale à la fin du mois, mais nous sommes tombés d’accord sur la façon de répondre aux problématiques agricoles avec ces 8 milliards d’euros », a indiqué l’eurodéputé (Renew) Jérémy Decerle, en sortant d’un trilogue avec le Conseil et la Commission européenne ce 10 novembre 2020.

37 % pour l’environnement et le bien-être animal

L’accord politique trouvé entre les trois institutions prévoit une mobilisation des fonds en deux temps : environ 2,3 milliards d’euros en 2021 et 5,6 milliards en 2022. « Au moins 37 % devront financer des mesures en faveur de l’environnement ou du bien-être animal et 55 % soutiendront l’investissement et les jeunes agriculteurs », détaille le député, qui a « bataillé pour que le soutien aux jeunes agriculteurs soit mentionné dans le texte ». Les États membres seront libres de la répartition à l’intérieur de ces deux ensembles.

Selon le principe de non-régression environnementale, les États devront flécher sur l’environnement un pourcentage du fonds de relance au moins égal au pourcentage de l’enveloppe du second pilier qu’ils consacrent actuellement à cette fin.

Le texte final, qui nécessite quelques ajustements techniques, doit être rendu à la fin du mois afin d’être adopté à temps pour débloquer l’argent dès 2021. La fin d’année sera chargée pour les négociateurs agricoles du Parlement et du Conseil : ce même mardi 10 novembre débutaient également les trilogues concernant les trois règlements de la nouvelle Pac.