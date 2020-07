Bélénos est le nom d’un dieu gaulois du soleil, symbole de la jeunesse et de l’invention. C’est aussi celui d’un ambitieux projet d’association entre deux acteurs réputés du secteur photovoltaïque tricolore. Le nantais Systovi et l’alsacien Voltec Solar ont révélé le 16 juillet 2020 leur projet qui aboutirait sur la création d’un leader français en 2021. Le premier est présent sur le marché du solaire résidentiel. Le second est spécialiste de la construction de grandes centrales (ombrières, toitures ou au sol). Les deux sont reconnus pour leur capacité d’innovation et pour le faible impact environnemental de leurs produits.

Une capacité de 1 GWc

Bélénos vise à atteindre un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros d’ici à cinq ans et une capacité de production annuelle de modules représentant 1 GWc de puissance. Une telle dimension propulserait ce géant en gestation à la première place hexagonale, loin devant ses concurrents. La création de plusieurs centaines d’emplois est évoquée par les acteurs de ce projet.

Au niveau européen, le projet pourrait également faire partie des gros bras de la filière. Le haut du panier mondial paraît en revanche inaccessible, écrasé par les entreprises chinoises, qui occupent sept places parmi le top 10 des plus gros fabricants de modules photovoltaïques, dont le trio de tête cumulait près de 35 GWc de puissance. Un projet démentiel d’usine pouvant produire 60 GWc a même été annoncé au printemps.

